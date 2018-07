Über 600 Tipps: Neuer Freizeitführer des Landkreises Roth ist erschienen!

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Eine gute Nachricht für alle, die ihren Urlaub gerne in der Region verbringen: Pünktlich zum Sommerferienbeginn ist der „Freizeitführer“ für den Landkreis Roth in einer komplett überarbeiteten Ausgabe erschienen.

Mit mehr als 600 Einträgen sorgt die Neuauflage der Broschüre dafür, dass in den Ferien vermutlich keine Langeweile aufkommt. In sieben unterschiedlichen Kategorien wie „Spiel und Spaß“, „Sehenswürdigkeiten“ oder „Wasserspaß“ sind die Angebote alphabetisch aufgelistet, von "A" wie Angeln über "I" wie Indoorspielplätze bis "Z" wie Zeltplätze. Einen kompletten Überblick über alle Freizeitangebote im Landkreis bietet eine großformatige Karte, die dem Freizeitführer beiliegt. So findet wohl fast jeder ein Freizeiterlebnis nach seinem Geschmack, sportlich aktiv im Hochseilgarten, kulturell interessiert in einem der zahlreichen Museen oder sommerlich entspannt am Badestrand. Der Freizeitführer ist kostenlos bei allen Landkreisgemeinden sowie beim Landratsamt Roth, Kultur und Tourismus, Telefon 09171/81-1329 oder E-mail tourismus@landratsamt-roth.de erhältlich. Zudem steht er unter www.urlaub-roth.de in der Rubrik Publikationen und Download zum kostenlosen Herunterladen bereit. Eine interaktive Freizeitkarte mit vielen Such- und Filtermöglichkeiten findet sich auch im Internet.