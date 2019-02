Was kriecht und krabbelt da?

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

für Kinder ab 10 Jahren



Insekten sind viel mehr als Futter für Amphibien und Reptilien. Mit ihren sechs Beinen und Komplexaugen haben sie so manchen coolen Trick, um zu überleben. Gemeinsam entdecken wir die große Welt der Insekten und erforschen Käfer, Schmetterlinge und Co. unter der Lupe und dem Mikroskop.



Kosten: 5,- Euro (für LBV-Mitglieder 3,- Euro)



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.