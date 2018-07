Wer wird der neue Stadtmeister im Jugendschach?

BÜCHENBACH (pm/vs) - Am Samstag, 14. Juli, werden ab 9.30 Uhr die Rother Stadtmeisterschaften im Schach ausgetragen.

Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die auf eine Schule in Roth gehen oder in Roth oder einem Stadtteil wohnen. Eine Voranmeldung bei Michael Ludwig unter der E-Mail-Adresse ludwigmichl@hotmail.com ist erforderlich. Zum Start am Samstag im Vereinsheim des SG Büchenbach/Roth (Kühedorfer Weg 11) werden von 9.30 bis 9.45 Uhr die Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. Der Wettkampf geht über sieben Runden, es gibt keine Startgebühr. Essen und Getränke können vor Ort gekauft werden. Die Siegerehrung mit dem Schirmherren, Bürgermeister Ralph Edelhäußer, ist gegen 15 Uhr geplant. Der/die Turniersieger/in darf den Titel Rother Jugend-Schachmeister(in) tragen und erhält den von Ralph Edelhäußer gestifteten Wanderpokal. Er darf ein Jahr behalten werden. Nach dreimaligem Gewinn geht der Pokal in den Besitz des jeweiligen Schachmeisters über. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Sachpreis und eine Urkunde. Als Veranstalter zeichnet die Schachgemeinschaft Büchenbach/Roth e.V. verantwortlich. Vorjahressieger und amtierender Stadtmeister ist Luis Merkel. Die Plätze zwei und drei belegen Kim Burger und Christian Zimmer.