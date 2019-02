Zurück zu den Wurzeln - eine (Wald-) Exkursion zu den Anfängen der BNE

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

für Familien mit Kindern ab 6 Jahren



„Schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie nachwachsen kann“ ist ein altbewährtes Prinzip der Forstwirtschaft. Nachhaltigkeit hat sich zum Leitbild für das 21. Jahrhundert entwickelt. Heute, am Internationalen Tag des Baumes, lernen wir gemeinsam die Bewohner des Waldes kennen. Auf Spur von Fuchs, Specht und Ameise können auch die Kleinsten spielerisch einen Einblick in die Ökologie des Waldes erhalten.



Kosten: 5,- Euro (für LBV-Mitglieder 3,- Euro), Familienkarte 15,- Euro



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.