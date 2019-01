5. Brauchtumsumzug in Hilpoltstein mit hohen Besuch aus der bayrischen Politik

Zum 5. Mal startert der Hilpoltsteiner Brauchtumsumzug am Sonntag, den 03.02.2019 um 14:00 Uhr, nach dem Startschuss der Böllerschützen aus Obererlbach und Häusern. Mit über 30 Gruppen ziehen die Hilpoltsteiner Flecklasmänner mit ihrem Strohbären, dem sogenannten "Löll" durch die Altstadt von Hilpoltstein. Dieser präsentiert sich nur am Brauchtumsumzug in Hilpoltstein. Alle Gruppen werden am Marktplatz vorgestellt.

Als Ehrengast hat sich der bayrische Ministerpräsident Dr. Markus Söder angekündigt. Wir freuen uns über sein Interesse an alten Bräuchen, sicherlich eine angenehme Abwechslung zu seinem politischen Alltag. Nicht nur Hexen, Hummeln und Fleckli sind am Start, sondern auch eine furchteinflösende Gruppe aus Österreich.

Wir würden uns freuen, mit Euch/Ihnen zusammen, einen unvergesslichen Brauchtumsumzug zu verbringen. Unsere Guggenmusiken werden Ihnen ordentlich einheizen.

Wir hoffen, dass wieder ganz Hilpoltstein auf dem Kopf steht und wir ordentlich miteinander am Marktplatz feiern.

Selbstverständlich haben wir für Ihr leibliches Wohl gesorgt, sie werden Essens- und Getränkestände vorfinden, auch werden Sie die Gaststätten bestens verpflegen.

Eintritt frei, geeignet für jung und alt.