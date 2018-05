Am 9. und 10. Juni: Allersberger Gewerbe zeigt seine Leistungsfähigkeit

ALLERSBERG (pm/vs) - Die Zeit des Wartens ist vorbei. Nach 2014 wird am 9. und 10. Juni zum zweiten Mal eine große Gewerbeschau veranstaltet.

Mehr als 80 Unternehmen und Organisationen konnte der Veranstalter, die Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Allersberg (UVWA), als Aussteller für die „Gewerbe-Show“ gewinnen. Damit werden rund 40 Branchen mit ihren Produkten und Angeboten vertreten sein. Zusammen mit der Marktgemeinde Allersberg ist ein reichhaltiges Rahmenprogramm geplant. Das Ausstellungsgelände im Gewerbegebiet umfasst die Industriestraße, die Neumarkter Straße sowie die Straße Am Spitalwald. Zur Eröffnung am Samstag um 14 Uhr werden UVWA-Vorsitzende Elfriede von Lüdinghausen, Allersbergs Bürgermeister Daniel Horndach sowie Landrat Herbert Eckstein auf der Show-Bühne die Aussteller und Besucher offiziell begrüßen. An beiden Tagen gibt es überwiegend musikalisch ausgerichtete Darbietungen verschiedener Allersberger Vereine, Bands sowie Kindergärten und Schulen. Ein Höhepunkt ist mit Sicherheit das Sportwagentreffen am Sonntag. Ab 11 Uhr kann man auf dem Gelände der Firma MKV in der Neumarkter Straße ausgefallene Modelle und hochpreisige straßentaugliche Rennboliden bewundern.Die Schirmherrschaft über die „Gewerbe-Show“ hat die stellvertretende Ministerpräsidentin von Bayern, Ilse Aigner, übernommen. Weitere Informationen zum Ablauf gibt‘s im Internet: www.uvwa./gewerbe-show-2018