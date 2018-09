Eine eigene Arche Noah für Kinder aus Kammerstein

KAMMERSTEIN (pm/vs) - Keine Angst: Auch, wenn sie Arche Noah heißt, eine Sintflut wird es glücklicherweise nicht geben. Vielmehr verbirgt sich unter diesem Namen ein neues Spielgerät, das dieser Tage im Garten der Kindertagesstätte aufgebaut worden ist.

„Unsere Kinder haben das neue Spielschiff sofort geentert“, freute sich die Leiterin der Kindertagesstätte Kammerstein, Natascha Danninger.Die von der Schwabacher Firma Seifert Kinderspielgeräte errichtete Holzinstallation bietet den Mädchen und Buben vielfältige Spielmöglichkeiten auf und im Schiff. Unter Aufsicht dürfen auch schon die Krippenkinder in See stechen, verriet das Team der Kindertagesstätte.Mit herzlichen Worten danke Bürgermeister Walter Schnell dem Elternbeirat mit seiner Vorsitzenden Diana Peipp für die Initiative. „Gemeinsam können wir viel bewegen“, sagte der Bürgermeister bei der Vorstellung des neuen Spielgerätes. Die Anschaffung der Arche Noah im Gesamtwert von rund 14.000 Euro konnte dank 52 Einzelspenden in Höhe von insgesamt rund 5.300 Euro realisiert werden. Den größten Teil der Aufwendungen übernimmt aber die Gemeinde Kammerstein als Träger der Kindertagesstätte.Bürgermeister Walter Schnell, der Elternbeirat und das Team der Kindertagesstätte bedankten sich bei der Übergabe der Arche Noah bei den vielzähligen Spendern.