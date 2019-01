Gratulation: Helga und Egon Braun feiern 60. Hochzeitstag

Kammerstein (pm/vs) - Ein seltenes und mutmachendes Jubiläum: In Kammerstein konnten dieser Tage Helga und Egon Braun ihren 60. Hochzeitstag feiern.

Bürgermeister Walter Schnell freute sich, seinem Amtsvorgänger und dessen Ehefrau zu diesem besonderen Jubiläum die herzlichsten Glückwünsche der Gemeinde Kammerstein überbringen zu können. Auch Landrat Herbert Eckstein gratulierte dem Jubelpaar.Die beiden Eheleute gaben sich 1958 am Standesamt in Kammerstein das Ja-Wort. Viele Jahre waren sie in der Laubenhaidstraße in Haag zu Hause. Nach dem Bau ihrer Firma in Kammerstein haben sie sich auch privat in Kammerstein niedergelassen. Den Festtag verbrachte das Ehepaar Braun zusammen mit den Kindern Edith, Andreas und Harry und deren Familien.Egon Braun ist bereits seit 1972 fest in der Kommunalpolitik der Gemeinde Kammerstein verankert. Von 1978 bis 1996 begleitete er das Amt des Ersten Bürgermeisters. In dieser Zeit hat er die Entwicklung in der Gemeinde Kammerstein maßgeblich geprägt. In der VG Schwabachtal war er Gemeinschaftsvorsitzender. Daneben war er auch Verbandsvorsitzender des Wasserzweckverbandes Heidenberggruppe. Dem Altbürgermeister wurde 2009 für seine besonderen Verdienste die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Kammerstein verliehen und gleichzeitig wurde er mit der Bürgermedaille der Gemeinde Kammerstein ausgezeichnet. Walter Schnell und Herbert Eckstein würdigten die vielfältigen Lebensleistungen des Ehepaares Braun.