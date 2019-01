Metzgereien aufgepasst: Landkreis Roth sucht wieder den besten Presssack!

LANDKREIS ROTH (pm/vs) - Es ist jedes Jahr ein Höhepunkt auf dem Landkreisstand auf der Freizeitmesse in Nürnberg: Welche Metzgerei stellt den besten Presssack her? Die Anmeldefrist endet bereits am 1. Februar.

Anmeldung für die Teilnahme am Presssackwettbewerb

Presssackliebhaber für die Bürgerjury gesucht

Kulinarische Tradition und Vielfalt werden im Landkreis Roth groß geschrieben. Bereits zum 15. Mal ist der Presssackwettbewerb fester Bestandteil des kulinarischen Jahresprogramms. Seit der ersten Austragung im Jahr 2005 haben sich insgesamt 63 verschiedene Metzgereien, Gasthöfe und Direktvermarkter aus dem Landkreis am Wettbewerb beteiligt. Das Finale steigt traditionell während der Freizeitmesse (27. Februar bis 3. März 2019) in Nürnberg. In einem Vorentscheid werden am 7. Februar die Kandidaten für den Endausscheid gekürt. Im vergangenen Jahr kamen die Metzgereien Böbel aus Rittersbach und Rabus aus Rednitzhembach punktgleich auf Platz eins. Den dritten Platz erreichte die Metzgerei Max Gruber aus Großweingarten. Der Presssack-Wettbewerb erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit und sorgt nicht nur bei den Erstplatzierten für eine große Nachfrage nach der fränkischen Spezialität.Metzgereien, Gasthöfe und Direktvermarkter aus dem Landkreis Roth, die am Presssack-Wettbewerb 2019 teilnehmen möchten, können sich noch bis zum 1. Februar beim Landratsamt Roth, Amt für Kultur und Tourismus, Telefon 09171/81-1329, E-Mail: tourismus@landratsamt-roth.de anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Bereitstellung einer kostenlosen Kostprobe von einem halben Presssack, etwa einem Kilogramm. Im Falle der Qualifikation für die Endausscheidung muss ein weiterer Presssack zur Verfügung gestellt werden.Aussehen, Konsistenz und natürlich der Geschmack: das sind die wichtigsten Kriterien für den besten Presssack im Landkreis Roth. Auch in diesem Jahr sind Presssackliebhaber aus dem Landkreis eingeladen, als Jurymitglied beim Vorentscheid die eingereichten Presssäcke zu testen. Interessierte Landkreisbürger können sich ebenfalls bis 1. Februar beim Landratsamt Roth, Amt für Kultur und Tourismus, 09171/ 81-1329 oder per mail an tourismus@landratsamt-roth.de als Presssacktester bewerben. Unter allen Bewerbungen entscheidet das Los.