Gottesdienst im Zeichen Sankt Florians

Feuerwehrleute trafen sich in der Kirche in Gustenfelden – Frühschoppen im Gerätehaus

Unter dem Klang des Ponsauenchores zogen die teilnehmenden Wehren, angeführt von Pfarrer Dr. Roland Liebenberg, Bürgermeister Felix Fröhlich und Kreisbrandinspektor Richard Götz, in die Gustenfeldener Kirche ein. In seiner Begrüßung lobte der Pfarrer die aktiven Feuerwehrleute für ihren selbstlosen Dienst am Nächsten, der auch durch den Glauben an Gott begründet sei.Im Gottesdienst wurde auf das abgelaufene Jahr aus Sicht der Wehren aus Kottensdorf und Gustenfelden zurückgeblickt. Gedankt wurde für unfallfreie Einsätze und Übungen. Im Mittelpunkt der Predigt, stand die Geschichte der 19 Feuerwehrleute der Granite Mountain Hotshots die 2013 bei den verherrenden Waldbränden in Arizona (verfilmt im Hollywood-Blockbuster „NoWayOut“ 2018) ums Leben kamen so wie die facettenreiche Bedeutung des Feuers in der Bibel. Dadurch stellte Liebenberg den Bezug zwischen dem Dienst der Feuerwehren und dem Glauben her.Mit Fürbitt-Gebeten stellten die Wehrleute ihren Dienst unter den Segen Gottes. Abgerundet wurde der Florianstag mit einem Frühschoppen im Feuerwehrhaus, der vom Posaunenchor umrahmt wurde.