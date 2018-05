Große Gewerbe-Show mit Sportwagentreffen in Allersberg

Mehr als 80 Unternehmen und Organisationen präsentieren sich – Buntes Rahmenprogramm auf der Showbühne – Sportwagentreffen am Sonntag

Zum zweiten Mal findet in Allersberg eine große Gewerbe-Show statt. Am Wochenende vom 9. und 10. Juni 2018 werden sich im Industriegebiet mehr als 80 Unternehmen, Organisationen und Vereine präsentieren. Die Besucher erwartet außerdem ein buntes Showprogramm mit Musik und Tanz auf der Bühne sowie ein Sportwagentreffen am Sonntag. Mit ihrem vielseitigen Angebot verspricht die Gewerbe-Show eines der Highlights des Jahres in Allersberg zu werden.Amsowie amkönnen sich Interessierte über die Aussteller aus der Region informieren. Die Themen und Angebote sind dabei äußerst vielfältig. So ist beispielsweise auf der Gesundheitsbörse ein 20 Meter langer „begehbarer Darm“ zu besichtigen, und eine Steuerkanzlei lockt mit Sonnenliegen und Cocktails in ihre „Steueroase“. Rund 40 verschiedene Branchen werden vertreten sein.Offiziell eröffnet wird die Gewerbe-Show am Samstag um 14 Uhr durch die UVWA-Vorstandsmitglieder Elfriede von Lüdinghausen und Thomas Endres, Allersbergs Bürgermeister Daniel Horndasch und Landrat Herbert Eckstein.Anschließend gibt es auf der großen Showbühne ein abwechslungsreiches Programm. Musikbands aus der Region wie Hip da Banda, Stereo Show, JUNo.5 und die Allersberger Sängerin IsaBelle sorgen hier für Stimmung. Auch die Allersberger Vereine, Kindergärten und Schulen präsentieren sich. So sind unter anderem Auftritte des Boogie-Clubs, der Mädchen-Schulband der Mittelschule, des Grundschul-Chors, von Stepptänzern sowie von der Ramba-Zamba-Dance- und der Taekwondo-Abteilung des TSV Allersberg geplant. Natürlich ist auch für den Spaß der kleinen Besucher gesorgt: Sie können sich auf dem Karussell sowie bei Zauberer und Clown amüsieren.Sportwagenfans kommen bei der Gewerbe-Show ebenfalls auf ihre Kosten. Denn am Sonntag, 10. Juni findet ab 11 Uhr auf dem Gelände der Firma MKV in der Neumarkter Straße das Sportwagentreffen Allersberg statt. Ausgefallene Modelle von Marken wie Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini sowie einige historische Exemplare werden hier erwartet.Das Ausstellungsgelände umfasst die Industriestraße, die Neumarkter Straße sowie die Straße Am Spitalwald. Parkplätze für die Besucher stehen in der Neumarkter Straße auf dem so genannten Leitner-Gelände sowie auf dem alten Festplatz zur Verfügung.Die Gewerbe-Show wird ehrenamtlich organisiert von der Unternehmervereinigung Wirtschaftsraum Allersberg (UVWA) in enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Allersberg. Bereits 2014 hatte man auf diese Weise die erste Gewerbe-Show erfolgreich umgesetzt. Sie lockte damals rund 24.000 Besucher aus nah und fern nach Allersberg.Website: www.uvwa.de/gewerbe-show-2018 Facebook: https://www.facebook.com/events/784610745031916/