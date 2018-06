Sieben Schwander Sänger auf großer Fahrrad-Tour

SCHWANSTETTEN (pm/vs) - Zum 14. Mal waren sieben Radler der Liedertafel 1862 Schwand vier Tage lang, vom 25. bis 28. Mai 2018, auf Fahrrad-Achse.

Vom Hbf-Nürnberg fuhren sie mit dem Bayern-Ticket bis Schwandorf. Bequem gings dann 55 Kilometer nach Schönsee, wobei es einmal 11 Minuten lang regnete. Samstags quälte sich die Gruppe dann 80 Kilometer über Waidhaus gen Marienbad. Meist auf schottrigen Waldwegen erreichten die Männer Tachau. In diesem wunderschönen, gepflegten Städtchen war Mittagspause, natürlich schon mit „Original-Pilsener“. Das nächste Quartier lag gottlob oberhalb Marienbad, so konnten am nächsten Tag nach Marienbad abwärts gefahren werden. Im Kurhaus dort wurden einige der 40 Thermalwasser ausprobiert. Nächster Stop war das prunkvolle Cheb (Eger), wo die Sänger selbstverständlich wieder mit Pilsener und Becherovka eine Rast einlegten. Nachmittags erreichten die Gruppe nach 55 Kilometern Waldsassen und bewunderte die herrliche Basilika. Tags darauf ging's von Kondrau zur wunderschönen Kappl-Kirche, wo die Gruppe ebenfalls einige Lieder sang. Bei der herrlichen Akkustik erklangen dort die Männerstimmen so richtig volltönig. An Arzberg vorbei kamen die Sänger nach 45 Kilometern nachmittags an Bahnhof Marktredwitz an, wo es dann mit dem Zug nach Nürnberg ging. Bei drückender Hitze, welche die Gruppe die ganzen 5 Tage hatte, quälten sich die sieben Teilnehmer dann tretend heim.Harmonisch, kameradschaftlich, locker und manchmal quälerisch hatte die Gruppe wiederum eine wunderbare Tour, ausgearbeitet diesmal von Burkhardt und Berti, der die Strecke vorher schon abgefahren war. Zudem war Zdenek mit seinen Sprachkenntnissen sehr hilfreich und ein sympatischer Mitkämpfer.