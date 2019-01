Pflanzenküche abwechslungsreich und gesund (42136)

Sie möchten in diesem Jahr abwechslungsreicher und gesünder Essen? In diesem Kochkurs bereiten wir vitamin- und nährstoffreiche Gerichte zu, die Sie schwungvoll in das neue Jahr starten lassen. Die Zutaten sind überwiegend aus biologischem Anbau.Bitte mitbringen:Schürze, Geschirrtücher, Schreibzeug, GetränkKosten25,00 € (Ermäßigung möglich)Termin(e)Fr. 01.02.2019, 18:30 - 21:30 UhrKursortHilpoltstein, Haus d. Gastes, Maria-Dorothea-Str. 8, 2.4 LehrkücheMaria-Dorothea-Str. 891161 HilpoltsteinAnmeldung unter:Tel: 09174 / 4749-0info@vhs-roth.de