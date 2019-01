3 tolle Tage der KG Hilaritas Lauf e.V. auf dem Laufer Marktplatz

Lauf an der Pegnitz

Am Sonntag, den 03.03.2019, am Rosenmontag, den 04.03.2019 und am Faschingsdienstag, den 05.03.2019 veranstaltet die KG Hilaritas Lauf e.V. ihre „3 tollen Tage“ auf dem Laufer Marktplatz. Jeweils ab 14 Uhr bietet die Karnevalsgesellschaft ein buntes Programm mit Auftritten der verschiedenen Garden und Mariechen, aber auch andere Künstler wie „Die wilden Antikörper“ vom DJK Oberasbach und Travestiekünstlerin Jacky Dumée werden Sie bestens unterhalten. Für das leibliche Wohl sorgen die Budenbetreiber und Schausteller auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist frei.