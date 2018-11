Bridge für Neueinsteiger

Erste Interessenten für den neuen Bridgekurs fanden sich am 31.10.2018 schon ein und spielten tatsächlich nach nur 3 Minuten ihr erstes Bridgespiel!!Die Begeisterung nahm von Minute zu Minute zu und man war fasziniert von diesem Kartenspiel. Lassen Sie sich auch anstecken vom Bridge-Virus...Start des neuen Kurs: Mittwoch 21. November 2018 um 18.30 Uhr in unseren eigenen Räumen in Lauf, Nürnberger Straße 25.Informieren können Sie sich auch noch am Samstag, den 24.11.2018 ab 11.00 Uhr in unseren Räumen. Wir freuen uns über Ihr Kommen (vollkommen unverbindlich) und Ihr Interesse.