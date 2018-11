Herbst-Treffpunkt der Senioren von St.Otto

Lauf - Der Seniorennachmittag der Senioren von St.Otto war nach den langen Sommerferienwieder ein voller Erfolg. Bei Frankenwein und leckeren kulinarische Köstlichkeiten war die lange Wartezeit bis zu einem neuen Senioren-Treff schnell vergessen.Der Höhepunkt des stimmungsvollen Nachmittags im voll besetzten katholischen Pfarrsaal war der musikalische Auftritt des Gesangsduos Hilde Pohl und Jürgen Bachmann. Das "Dreamteam" aus Nürnberg stellte dabei ihr neuestes Bühnenprogramm vor.Die Konzertpianistin Hildegard Pohl ist bestens bekannt als Frankens einzige Swingpianistin und natürlich als solistische Grenzgängerin zwischen Klassik und Jazz. Der am Staatstheater Nürnberg tätige Jürgen Bachmann mit klassisch ausgebildeter Bassstimme, hat ein Faible für den 20er- und 30er-Jahre-Swing.In einer liederlich-charmanten Revue treffen eine wilde Pianistin und ein seriöser Bass aufeinander: Hildegard Pohl und der aufstrebende Bass Jürgen Bachmann wagen die Erörterung der Frage „Liebling, was wird nun aus uns beiden?“ in einem feinen Bouquet aus Liedern der 20er und 30er Jahre. Die textlichen Inhalte des Repertoires trafen den heutigen Zeitgeist voll ins Schwarze.Unter den „Pinien von Argentinien“ spielt Hildegard im „Mondenschein“ Klavier, Jürgen, der „Bel ami“ aus der „kleinen Konditorei“ flirtet mit „Fräulein Lisbeth“, küsst die Hand von „Salome“ und am Ende hieß es „Bei dir war es immer so schön“.Das feine Programm voller Nostalgie ließ den Alltag und die Zeit schnell in Vergessenheit geraten. Mit ausgiebigem Applaus wurden die beiden Künstler schließlich nicht ohne eine Zugabe und der Bitte, doch bald wieder zu kommen, verabschiedet.Die Senioren und das Organisationsteam freuen sich bereits wieder auf den nächsten Seniorennachmittag.Jürgen Beranek