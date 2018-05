Internationaler Museumstag im Industriemuseum Lauf

13. Mai 2018 von 11 bis 17 Uhr – Eintritt frei!



LAUF (pm/nf) - Schäferwagen Träumothek – Innehalten, Erzählen, Träumen : In unserem High-Speed-Zeitalter ist ein Ort zum Ruhen und Entschleunigen wichtiger denn je. Das Kulturzentrum Träumothek ist schon seit 2014 in Deutschland und Frankreich als mobiler Ort des Innehaltens unterwegs. Auf seiner Rundreise durch den Landkreis macht der Schäferwagen am 13. Mai im Garten des Industriemuseums halt.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen, diese Oase des Träumens auszuprobieren.Die so genannten Rennöfen waren in unseren Breitengraden von der Eisenzeit bis teilweise ins 19. Jahrhundert zur Gewinnung von Eisen im Einsatz. Oft wurden sie direkt an den mit Wasserkraft betriebenen Hammerwerken errichtet. Am Internationalen Museumstag wird ein von Karl-Heinz Übler und Leonhard Lipsz gefertigter Nachbau stetig mit Erz und Holzkohle befüllt und den Tag über betrieben. Dazu gibt es interessante Informationen zur Metallgewinnung und –verarbeitung. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, zu erleben, wie aufwändig und zeitintensiv die Metallgewinnung in der vorindustriellen Zeit war.Der freie Eintritt am Internationalen Museumstag gilt für die Träumothek, die Vorführung des Rennofens, den Besuch der Dauerausstellung sowie für die aktuelle Sonderausstellung „Zwiebelfisch und Schusterjunge – Drucken im Wandel der Zeit“.Industriemuseum LaufSichartstraße 5-2591207 Lauf a. d. Pegnitz09123-9903-0Öffnungszeiten: April – Dezember, Mi-So, 11 – 17 Uhr