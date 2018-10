Kinderfasching der AWO mit der KG Hilaritas Lauf e.V.

Lauf an der Pegnitz

AWO Begegnungsstätte , Hämmernpl. 4 , 91207 Lauf an der Pegnitz DE

Am Sonntag, 20.01.2019 veranstaltet die AWO in der Begegnungsstätte (Hämmernplatz 4 in Lauf) ihren alljährlichen Kinderfasching. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgt die Karnevalsgesellschaft Hilaritas mit Thomas und seinem Kinderfaschingsteam. Zwischen den Auftritten der verschiedenen Garden und Mariechen wird eine Vielfalt von Spielen geboten, bei denen kein Kind zu kurz kommt. Gegen Ende der Veranstaltung wird es eine Prämierung der besten Kostüme geben. Für Speis und Tank sorgen wie immer die Mitarbeiterinnen der AWO. Einlass ist ab 13 Uhr. Beginn um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.