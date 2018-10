Lauf an der Pegnitz

Am Sonntag, 13.01.2019 findet von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ein Kostümverkauf für Erwachsenen- und Kinderkostüme im Vereinsheim der Karnevalsgesellschaft (Röthenbacher Str. 30, 91207 Lauf) statt. Eine Auswahl an Kostümen, Perücken und Hüten können vorab auf www.kg-hilaritas.de angeschaut werden. Beim Kostümverkauf können Sie aber auch noch andere schöne Sachen finden.

Viele der Kostüme sind in größeren Mengen vorhanden, falls Sie mehr brauchen dürfen Sie sich gerne vorab bei der KG Hilaritas Lauf e.V. melden.