14 examinierte Altenpfleger und 9 Pflegefachhelfer starten ins Berufsleben

Lauf an der PegnitzNach der dreijährigen Ausbildung in der Altenpflege mit 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis ist es nach den Abschlussprüfungen geschafft. Viel Wissen konnte in dieser Zeit erworben, geübt und vertieft werden. Alle Auszubildenden haben sich erfolgreich drei schriftlichen, drei mündlichen und einer praktischen Prüfung gestellt und freuen sich darauf, das Erlernte in Ihrem Beruf anzuwenden. Ausgebildete Pflegekräfte werden derzeit und auch in Zukunft immer mehr gesucht, so dass diese jungen Menschen sich für einen zukunftssicheren Beruf entschieden haben.Die Pflegefachhelfer haben ein Jahr Ausbildung hinter sich gebracht mit 1500 Stunden theoretischem und praktischem Unterricht. Sie sind stolz auf ihre Leistungen und halten nach der gemeisterten schriftlichen und praktischen Abschlussprüfung ebenfalls ein Abschlusszeugnis und eine Urkunde in den Händen. Drei der zehn Pflegefachhelfer nutzen die Chance der Weiterqualifizierung und beginnen die Ausbildung in der Altenpflege an unserer Berufsfachschule.Der Abschlussgottesdienst in der Kunigundenkapelle wurde von Pfarrerin Anne-Sophie Höpfner mit den Pflegefachhelferinnen vorbereitet. Thema des lebendig gestalteten Gottesdienstes war „Als Gott die Altenpflegerin erschuf“ Im Anschluss an den Gottesdienst wurden allen Absolventen von Schulleiterin Waltraud Wießner und den Klassleitern Klaus Wägner beziehungsweise Henrike Oeke die Zeugnisse und Urkunden verliehen. Den Klassenbesten Jennifer Mellado mit dem Notendurchschnitt von 1,70 und Isabelle Kämpf mit dem Notendurchschnitt von 2,0 wurde jeweils ein Buchpreis übergeben.Die ganze Schule feierte zusammen in den hellen und freundlichen Räumen des neu errichteten Schulhauses in Lauf. Höhepunkt war ein von den Abschlussklassen arrangiertes Fest, das sowohl kulinarisch als auch darstellerisch ausgeschmückt und gestaltet war.Wer sich für eine Ausbildung im Altenpflegebereich interessiert, sollte sich möglichst umgehend bei der Schule melden. Es sind noch einige Ausbildungsplätze für das kommende Schuljahr frei: Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe, Händelstr. 4, 91027 Lauf an der Pegnitz Tel. 09123/83517, www.altenpflegeschule-lauf.de, E-Mail: aps.lauf@diakonieneuendettelsau.deDas Büro ist während der Ferienzeiten immer Dienstags Vormittag besetzt.Lauf an der Pegnitz, 27.07.208Henrike OekeLehrerin für PflegeberufeBerufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe Lauf