Neue Übersicht der Materialien im Unterricht und für zu Hause - Handlettering, Pinselschrift, Kalligrafie

Lauf : VHS Unteres Pegnitztal |

Hallo, liebe KursteilnehmerInnen,

hier findest Du die neuen Produkt-Empfehlungen und einige Shopping-Tipps.Damit mehr Zeit fürs Handlettering bleibt, habe ich meine persönlichen Material-Favoriten hier in einer Liste zusammengefasst.Eines gleich vorweg! Ihr braucht keine speziellen Stifte und Papiere, um mit Handlettering starten zu können. Ein einfacher Bleistift oder Fineliner sowie herkömmliches Kopierpapier genügen fürs Erste voll und ganz. Wenn euch das Lettering-Fieber aber erst einmal gepackt hat, werdet ihr wahrscheinlich früher oder später an einer kleinen (oder auch größeren) Stiftesammlung nicht herum kommen. Da gibt es so viel auszuprobieren und zu testen und abgesehen davon kann man kann ja nie genug Stifte haben, oder? Copy Katha Haas.atEs vergeht kaum ein Tag, wo nicht ein neuer Stift, neues Papier, neue Farben und noch vieles mehr auf den Markt kommen. Das sind meine aktuellen Lieblinge. Copy Katha Haas.at12 Näpfchen Deckfarben im Wasserfarbkasten, + 1 Tube Deckweiß: 3,00 €Kopien, Vorlagen, Linien-Raster, je Kopie 1- od. 2-seitig od. farbig gedrckt: 1,50 €Weitere Empfehlungen werden nach Bedarf ergänzt.