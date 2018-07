Sommerfest bei den Senioren St. Otto / Lauf

Für das leibliche Wohl in Form von duftenden Bratwürsten und frisch gezapftem Bier war wie immer bestens gesorgt. Für die passende musikalische Umrahmung zeichnete diesmal der „Leinburger Michl“ verantwortlich, der nach dem Bieranstich den Nachmittag mit seinem vielseitigen Unterhaltungsprogramm gestaltete. Altbekannte Kirchweihlieder, Schlager und Evergreens zum Mitsingen sorgten für gute Stimmung unter den Gästen. Einlagen zum Mitmachen, wie eine Polonaise und ein griechischer Zirtaki-Tanz rundeten die Veranstaltung auf angenehme Weise ab. Bei all den kurzweiligen Beiträgen vergaß so mancher Gast total die Zeit, sodass am Schluss der Nachmittag wieder einmal viel zu schnell seinem Ende entgegen gegangen war.Jürgen Beranek