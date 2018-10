AOK Kinderkochkurs "Das-Drei-Gänge-Kids-Menü

Spielend und mit Spaß zu einer gesunden Ernährung finden. Und ganz nebenbei noch den Umgang mit natürlichen Lebensmitteln lernen. Das ist das Motto in diesem Kurs. Wir zaubern eine Vorspeise, ein Hauptmenü und einen Nachtisch. Der Tisch wird pfiffig gedeckt und bei leckeren Getränken werden die selbstgemachten Speisen genossen.

Am Mittwoch (Buß- und Bettag) 21.11.2018 ist es soweit. Von 10.00 - 13.00 Uhr zaubern Kids ihr Menü. Die Teilnahme ist kostenfrei, Materialkosten werden nach Verbrauch bar eingesammelt.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.