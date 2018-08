AOK Kraftausdauertraining im Fitnessstudo

Lauf an der Pegnitz

PhysioZentrum , Hämmernpl. 4 , 91207 Lauf an der Pegnitz DE

Der Alltag fordert viel von uns. Mit regelmäßiger, moderater Bewegung wird der Wunsch vieler Menschen nach Entlastung und damit nach Entspannung erfüllt. Im Kurs "AOK-Kraftausdauertraining" lernen Sie, selbständig Übungen durchzuführen. Das Kraftausdauertraining stärkt Ihr körperliches Wohlbefinden. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit Aktivität entspannt eine für Sie optimale Trainingsatmosphäre kennenzulernen. Sorgen Sie langfristig für Ihre Gesundheit.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 4. Oktober 2018 um 19.30 Uhr und umfasst 6 Einheiten a 60 Minuten. Der Kurspreis beträgt 45 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.