AOK Kurs "Bodyfit nach der Schwangerschaft" am Vormittag

Ein Ganzkörperkräftigungsprogramm nach der Schwangerschaft. Wenn nach der Geburt eines Babys allmählich wieder der Alltag einkehrt, führen oft einseitige Körperhaltungen und psychische Anspannung zu Rücken- und Nackenbeschwerden. In diesem Kurs werden auf sanfte Weise die gesamte Rumpfmuskulatur sowie der Beckenboden trainiert und alltagstauglich gekräftigt. Verschiedene Trainingsgeräte kommen zum Einsatz und gestalten das Training abwechslungsreich.

Der Kurs beginnt am Montag, 8. Oktober 2018 um 9.30 Uhr und umfasst 8 Einheiten a 60 Minuten. Der Kurspreis beträgt 60,- Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich vor Ort bei der AOK, unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail lauf.team41@service.by.aok.de an.