AOK Kurs - Funktionelles Stabilisationstraining - Fit in den Tag

Ein leistungsfähiges muskuläres Korsett ist der Grundstein für die Rückengesundheit. Eine entscheidende Rolle spielen dabei die Stabilisationsmuskulatur und das Gleichgewicht. In diesem Kurs werden diese beiden Elemente optimal miteinander kombiniert. Beim Training kommen unstabile Unterlagen wie Wackelbrett und Ballkissen zum Einsatz. Das steigert den Trainingseffekt und macht Spaß. Verschiedene Dehntechniken zum Abschluss der Kurseinheiten sorgen für Beweglichkeit und Regeneration.

Der Kurs beginnt am Montag, 4. Februar 2019 um 9.30 Uhr und umfasst 8 Einheiten a 60 Minuten. Der Kurspreis beträgt 75 Euro, AOK Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Bitte melden Sie sich telefonisch unter 09131 8102-236 oder per Mail: lauf.team41@service.by.aok.de an.