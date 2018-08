AOK Kurs "Gut mit sich umgehen"

Stressbewältigung mit den Methoden der positiven Psychologie - in diesem praxisorientierten Kurs lernen Sie in acht Einheiten die Methoden der Positiven Psychologie kennen. Sie erfahren, wie Sie diese nutzen können, um besser mit Stress umzugehen. Die Inhalte sind anschaulich und praxisnah gestaltet, diese können Sie schnell in Ihren Alltag integrieren. Dies hilft Ihnen dabei, neue Gewohnheiten zu entwickeln und Ihr Wohlbefinden nachhaltig zu verbessern.

Der Kurs beginnt am Montag, 1. Oktober 2018 um 18.30 Uhr und umfasst acht Einheiten a 90 Minuten. Der Kurspreis beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Interessiert? Dann melden Sie sich bitte unter Telefon 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de an.