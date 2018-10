AOK Praxisseminar Herbstküche

Die Tage werden kürzer und das Laub fällt langsam von den Bäumen, Herbstzeit - Erntezeit. Die Ernte ist eingeholt, die Felder sind kahl und braun. Macht gar nichts! Denn Kartoffeln und Kürbis haben jetzt Hochsaison und bieten die Grundlage für eine köstliche Herbstküche. Von deftig und herzhaft bis hin zu edel und fein: In diesem Praxisseminar werden wir gemeinsam vielseitige Gerichte mit Kartoffeln und Kürbis zubereiten.

Das Seminar findet am Montag, 29. Oktober 2018 von 18.00 - 21.00 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro, AOK nehmen kostenfrei teil. Die anfallenden Materialkosten werden nach Verbrauch bar eingesammelt.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de oder per Telefon unter 09131 8102-236 an.