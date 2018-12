AOK - Qigong am Vormittag

Lauf an der Pegnitz

, Holzgartenstraße 5 , 91207 Lauf an der Pegnitz DE

AOK , Holzgartenstraße 5 , 91207 Lauf an der Pegnitz DE

Qigong ist die ideale Möglichkeit, sich zu erholen und das eigene Wohlbefinden zu steigern. Unter Anleitung lernen Sie Schritt für Schritt verschiedene Qigong-Übungen, die Ihnen helfen, sich zu entspannen. Die langsame Durchführung der Übungen mobilisiert die Wirbelsäule und lockert die Muskulatur. Nutzen Sie diesen Kurs, um mal wieder runterzufahren.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 29. Januar 2019 um 9.30 Uhr und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 110 Euro, AOK-Versicherte bleiben bei regelmäßiger Teilnahme kostenfrei.

Interessiert. Bitte melden Sie sich per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de oder Telefon: 09131 8102236 an.