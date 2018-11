Vor 4 Wochen bekam ich diese Artischockenblüte, nun fing der Stiel an, sich im Wasser zu zersetzen, also weg damit, eigentlich zu schade, dachte ich so bei mir und nun steckt sie im Blumenbeet und leuchtet mir von weitem entgegen...Somit gab ich diesem "Blütenleben" eine zweite Chance... ;-)