Jahresausklang bei den Senioren von St.Otto im Dehnberger Hoftheater

Für viele Teilnehmer ging mit diesem letzten Treffen in 2018 ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.Als besonderes Highlight im Jahresablauf waren die Senioren nämlich ins stimmungsvoll geschmückte Kaminzimmer des Dehnberger Hoftheaters eingeladen.Schon beim Eintreten in den liebevoll vorbereiteten Gastraum ging ein besonderes Raunen durch die Reihen. Bei Kaffee, Stollen und selbst gebackenen Plätzchen ließen sich die Gäste während des Nachmittags verwöhnen.Der Höhepunkt des Nachmittags waren die hervorragend vorgetragenen „Gschichtla“ von Wolfgang Riedelbauch, in denen es um die „Staade Zeit“ ging, die sich aber leider als nicht immer so „Staad“ präsentiert, wie allgemein angenommen. Mit seinen gar nicht so besinnlichen, sondern eher hintersinnigen, heiter-ironischen Texten nahm er die vorweihnachtliche „Un-Stille“ ins Visier.Musikalisch unterstützt wurde Riedelbauch von Rainer Turba an der Gitarre, der vor dem wärmenden Kachelofen die Zuhörer mit seinem „Deutschen Liedgut über den Weihnachtswahnsinn“ zum Lachen, Schmunzeln aber auch zum Nachdenken brachte, da sich so Mancher selbst in den mehrsinnigen Texten wiederfinden konnte.Am Ende ging der kurzweilige Nachmittag wieder viel zu schnell seinem Ende entgegen und die Künstler wurden mit heftigem Applaus verabschiedet.Die Senioren und das Helferteam freuten sich beim Abschied schon auf hoffentlich genauso spannende und interessante Nachmittage im neuen Jahr. Im vergangenen Jahr fand mit Ausnahme der Ferienmonate wieder jeden Monat ein Senioren-TREFF mit abwechslungsreichen und unterhaltsamen Themen statt. Zwei davon fanden in Form eines Bus-Ausfluges statt.Gerne erinnerte man sich an den Faschings-TREFF, den Nachmittag mit der Nürnberger Oldiekiste, das Sommerfest, den gemütliche Weinnachmittag im Oktober sowie die beiden Busausflüge zur Maiandacht nach Stöckach und dem Besuch im Kloster Scheyern.Herzlicher Dank ergeht an dieser Stelle an Alle, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben.Text: Jürgen Beranek