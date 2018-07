Freizeitspaß im Fränkischen Seenland

PLEINFELD (pm/vs) - Egal, ob Soccerfolf, Minigolf, Bubble-Soccer oder Fußball-Billard, bei Familygolf in Pleinfeld gibt es sportlichen Freizeitspaß für die ganze Familie.

Bubble-Soccer ist irre

SoccerGolf zu Deutsch „Fußballgolf“ ist ein Geschicklichkeits-Spiel und wird mit den Füßen gespielt. Dabei muss der Ball (Fußball) mit möglichst wenigen Schüssen an verschiedenen Hindernissen (etwa Sandbunkern, Felsen, Steigungen und Röhren) vorbei oder hindurch gespielt und eingelocht werden. Auf einer Fläche von etwa 52.000 Quadratmetern (etwa der Größe von sieben Fußballfeldern ) verteilen sich 18 Bahnen, jede zwischen 35 und 125 Meter lang. Eine Runde soccergolfen verspricht rund zwei bis drei Stunden Freizeitspaß.Wie der Name schon sagt, setzt sich das Ganze aus dem Wort Bubble (zu deutsch Blase) und Soccer (zu deutsch Fußball) zusammen. Die Spieler stecken in einer überdimensionalen Kunststoff-Blase und spielen in zwei Mannschaften zu je drei Spielern gegeneinander Fußball. Der Oberkörper (inklusive Kopf) steckt geschützt in der Blase, nur die Beine schauen unten raus. Gespielt wird mit viel Körpereinsatz, aber ohne Verletzungsgefahr.Die Fußball-Billard-Anlage in Pleinfeld (Feldgröße von 9x4 Meter) ist ein weiterer Publikumsmagnet. Mit den Füßen werden die Fußbälle, die wie Billard-Kugeln aussehen, geschossen und eingelocht und das nach Pool-Regeln.Wer lieber Minigolf auf Kunstrasen spielt, kann die 18-Loch-Anlagen am Rothsee im Seezentrum Heuberg (Haimpfarrich), am Altmühlsee im Seezentrum Schlungenhof oder die im Pleinfelder Sportpark besuchen. Alle drei Anlagen versprechen Freizeitspaß in einer gepflegten Atmosphäre.Sämtliche Infos (unter anderem Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Anfahrt, Aktionen) über alle Freizeit-Einrichtungen von Familygolf findet man auf der Website unter www.Familygolf.de. Sie können auch unter der Mobilnummer 0176/5771 3345 erfragt werden.