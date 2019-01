NLF - The Greatest Show in Ansbach

Sie haben unsere Auftaktveranstaltung verpasst oder möchten The Greatest Show nochmals sehen? Hier haben Sie die Gelegenheit dazu.



Freuen Sie sich auf eine mitreißende Show mit vielen neuen Elementen und Effekten. Freuen Sie sich auf beste Unterhaltung. Freuen Sie sich auf das Engagement und das Herzblut aller Aktiven der NLF, freuen Sie sich auf einen Abend der ihnen ein Lächeln in ihr Gesicht und Freude in ihr Herz zaubern wird, freuen Sie sich auf: THE GREATEST SHOW!



Die NLF lädt Sie dazu herzlich ein und würden sich freuen, Sie, ihre Familie und Freunde am 24. Februar im Onoldiasaal in Ansbach begrüßen zu dürfen.



Eintrittskarten für 18€ bei der NLF Geschäftsstelle

Reinigung Mammen, Voltastr. 78, 90459 Nürnberg

Tel.: 0911 / 44 01 72

Email: Kartenvorverkauf@luftflotte.info