Raphaela Gromes und Julian Riem im Atelier Zimmermann

Liebe Konzertfreunde,

wir laden Sie sehr herzlich zum Abschlusskonzert

des Jubiläumsjahres 2018 ein. Die Künstler sprechen für sich:



Rapahela Gromes und Julian Riem

sind eines der gefeiertsten Ensembles,

weit über Deutschlands Grenzen hinaus.



Biographie

"Das Duo mit Raphaela Gromes und dem Münchner Pianisten Julian Riem besteht seit 2012.

Die beiden Musiker zeichnet ein leidenschaftlicher Zugang zur Musik und gegenseitiges intuitives Verstehen der musikalischen Absichten des Partners aus. Dadurch können sie in jedem Augenblick frei gestalten und die Musik neu entstehen lassen.

Auch in den technisch wie musikalisch anspruchsvollsten Passagen ein Miteinander, Freude an Initiative, Platz für die Initiative des anderen, gemeinsames Durchleben der musikalischen Entwicklung – ein echtes Duo.

Die Debut-CD des Duos mit Sonaten von Strauss und Mendelssohn erschien 2014 bei Farao, es ist ein Live – Mitschnitt des Preisträgerkonzertes auf dem Richard Strauss Festival 2012 in

Garmisch Partenkirchen. Sie wurde 2014 zum Preis der Deutschen Schallplattenkritik

nominiert und war CD Tip bei Bayern 5 aktuell sowie bei HR2.

Seit 2013 tritt das Duo regelmäßig im In- und Ausland auf, unter anderem bei den Mondsee

Musiktagen, der "AMMERSEErenade", dem Marvao International Music Festival Portugal,

den Münchner Opernfestspielen oder der MS Europa. 2014 spielte das Duo im Rahmen des

Festivals "west-östlicher Diwan" im Iran und 2016 wurde das Duo vom Goethe Institut und

den Deutschen Botschaften zu einer Tournee durch Zentralamerika eingeladen, wo sie

Konzerte und Meisterkurse in Guatemala, Costa Rica und Nicaragua gaben.

Das Duo Gromes - Riem tritt im Sommer 2017 bei den Mecklenburg Vorpommern

Festspielen, dem Schleswig-Holstein Musikfestival, den Ludwigsburger Schlossfestspielen

und dem Rheingau Musikfestival auf.

Die neue CD des Duos - „Serenata Italiana“ mit Werken der italienischen Spätromantik –

erscheint im Herbst 2017 bei SONY Classical."



"Die beiden Musiker finden eine ideale Balance zueinander"

(Das Orchester, 11/2015, Thomas Bopp)

"Raphaela Gromes und Julian Riem begeistern im Gasteig. (...) Großartig musiziert."

(SZ, 18.05.2015, Andreas Pernpeintner)

"Das Münchner Duo faszinierte im bestens gefüllten Saal mit Klassik und Moderne ebenso wie sie einer bildhaften Moderne starken Ausdruck verliehen" (AZ, 05.05.2015)

"Es ist eine Freude, den weit-gesponnenen Linien und Bögen der Komposition in dieser lebendig atmenden Interpretation zu folgen. Äußerst spannend ist es zu hören, wie atmosphärisch dicht die beiden etwa den zweiten Satz mit seinen nebulös-romantischen Traumbildern gestalten. Und es reißt den Hörer mit, wie sie in den Molto-allegro-e-vivace-Strudel des vierten Satzes eintauchen, spielerisch jeder virtuosen Anforderung gerecht werdend." (Klassik-CD-Tipp, 21.06.2014, Jürgen Seeger)

"Geschmeidig wechselte die junge Cellistin Raphaela Gromes von zart verhaltenen Pastelltönen zu sprizigen Impulsen, die sie mit verschmitztem Lächeln ihrem flexiblen Dialogpartner Julian Riem am Flügel zuwarf. Bewundernswert synchron artikulierten die Künstler die ausdrucksstarke Dynamik in dem reifen Spätwerk."

(Münchner Merkur, 21. 02. 2014)



Programm

Haydn: Cellokonzert Nr. 2 in D-Dur

Rossini: 3 Lieder aus den "Soirees musicales" (arr. Julian Riem)

L´Invito

La Gita in Gondola

La Danza



Pause



R. Strauss: 3 Lieder aus den Büchern des Unmuts des Rendsch Nameh, op. 67 No. 4-6 (arr. Julian Riem)

(Goethe Westöstlicher Diwan)

Wer wird von der Welt verlangen

Hab ich euch denn je geraten

Wanderers Gemütsruhe



Rossini: Une Larme

Martinu: Variationen über ein Thema von Rossini



Veranstalter: mundus artis e.V.

Datum: 11.11.2018

Uhrzeit: 17.00 Uhr

Ort: Atelier Zimmermann; Kirchplatz 6; 91722 Arberg - Mörsach

Vorverkauf und Reservierung: vorverkauf@mundus-artis.de

Eintritt: Erw.: 18 €; Mitglieder: 16 €; Schüler/Stud./Azubi: 9 €



Wir freuen uns auf Sie und Ihre Freunde!



Familie Zimmermann mit mundus artis e.V.