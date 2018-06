Spanische Nacht im Atelier Zimmermann

Arberg: Atelier Zimmermann |

Atelier Zimmermann, Mörsach

SPANISCHER ABEND

GARTEN DES ATELIER ZIMMERMANN • Kirchplatz 6 • 91722 Arberg - Mörsach

Klaus Jäckle, Konzertgitarrist





Spanischer Abend und rhythmisches Feuer



Der Nürnberger Konzertgitarrist Klaus Jäckle und der Percussionist Yogo Pausch



bringen feurige Stücke und heiße Rhythmen aus und um das Land des Südens.



Feinfühliche Eleganz, mitreißende Dramatik und filigrane musikalische Impulse:



das ist es, was die beiden Künstler auszeichnet und womit Sie begeistern.







In der besonderen Atmosphäre des Gartenambientes am 27.7. ab 20 Uhr -



ein besonderes Erlebnis.



Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Atelier statt.



Achtung: begrenzte Platzzahl



Eintritt: € 18 Erw., Mitglieder sind im Jubiläumsjahr frei!: Anmeldung erforderlich,



€ 9 Schüler Stud. Azubis