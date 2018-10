Ein Tag für mich im Atelier Zimmermann

Mörsach (li) Elke und Reinhard Zimmermann bieten Kultur- und Kunstinteressierten die Möglichkeit, einen Tag kreativ in ihrem Atelier zu verbringen. Hier die Einladung:



"Liebe Kultur- und Kunstinteressierte,

das Leben spüren, sich weiterbilden und neue Möglichkeiten und Potentiale

erfahren.

Wir möchten Sie heute einladen einen virtuellen Rundgang durch die

Akademie Altmühlsee zu starten und freuen uns schon darauf

Sie und Ihre Freunde bei Seminaren, Workshops und Vorträgen in

Malerei, plastischem Gestalten, Musikseminaren und

Themen des Lebens, zu Sinn und Werten zu treffen.



Ein Tag für mich -

loslassen und Kraft schöpfen

eröffnet den Reigen.

Gönnen Sie sich diese kleine Auszeit, kommen Sie mit sich in Berührung

und werden Sie entspannt und frei im künstlerischen Schaffensprozess.

www.akademie-altmuehlsee.de



Bis bald und mit herzlichen Grüßen,

Ihre

Elke und Reinhard Zimmermann

mit Gastdozenten"