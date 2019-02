Uwe Feser Kinderstiftung erhält 17.000 Euro für soziale Projekte

REGION (pm/vs) - Große Freude bei der Uwe Feser Kinderstiftung: Dieser Tage hat der Geschäftsführer der Feser Graf Gruppe, Uwe Feser, von regionalen Unternehmen einen Scheck in Höhe von insgesamt 17.000 Euro für wichtige soziale Projekte erhalten.

Unterstützte Projekte

Fakten zur Stiftung

Davon kamen 5.000 Euro von R&B Technics, 2.000 Euro von der Bonn Dienstleistungs GmbH, 5.000 Euro von der K. Bonn Abfallwirtschafts GmbH & Co. KG sowie 5.000 Euro von der Stiegler Fassaden- und Malertechnik GmbH.Dieses Geld wurde an Stelle von Weihnachtsgeschenken für die Kunden gesammelt. Es ist für Kinder und Familien bestimmt, „die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, so Sreten Radojicic, Geschäftsführer der R&B Technics. „Bei der Uwe Feser Kinderstiftung weiß man, dass jeder gespendete Cent, ohne Verwaltungskosten auch da ankommt, wo er dringend gebraucht wird“.• 10.000 Euro sind für das Evangelisch-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau bestimmt. Damit werden Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg unterstützt, ein gelingendes, sinnerfülltes und möglichst selbstbestimmtes Leben zu gestalten.• 5.000 Euro gehen an das Martin-Luther-Haus in Nürnberg für die Versorgung, Betreuung, Erziehung, Förderung und Bildung von jungen Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten, die Sicherung ihrer Schullaufbahn und Berufsausbildung und die Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und Erziehung in der Familie.• 2.000 Euro erhält der Förderkreis der Kreisklinik Roth e.V., zur Unterstützung der geriatrischen Reha, der Palliativstation und der angegliederten Gesundheitszentren.Die Uwe Feser Kinderstiftung hilft seit 2005 in der fränkischen Region gezielt und wirkungsvoll Not leidenden Kindern und Familien. Neben der materiellen Hilfe ist ein Ziel der Stiftung, benachteiligten Kindern und Jugendlichen wieder Werte zu schaffen und ihnen so eine Zukunft zu ermöglichen, beziehungsweise kranken und behinderten Kindern Therapien zu ermöglichen. Die Hilfe erfolgt direkt und unbürokratisch.Durch zahlreiche Spendenaktionen auf Events und durch die Hilfe vieler Unterstützer konnte die Uwe Feser Kinderstiftung seit 2014 mit 90 Projekten, mehr als 250.000 Euro an Hilfsgeldern für notleidende, kranke und behinderte Kinder übergeben.Alle wichtigen Fakten zur Uwe Feser Kinderstiftung, und wie man mithelfen kann, gibt es im Internet.