1. deutscher Spaßwanderweg

Training für die Bein- und Lachmuskeln



Im Gemeindegebiet von Thalmässing gibt es mehr als 170 km markierte Wanderwege, darunter drei Wanderwege mit dem Wandersiegel des Deutschen Wanderinstituts. Die Wanderer können also – je nach Tagesform – selbst entscheiden, ob sie 8 („Jurakante“), 12 („Vorgeschichtsweg“) oder 18 Kilometer („Thalachtal-Panoramaweg“) unterwegs sein wollen. Eine besondere Attraktion – vor allem für Familien mit Kindern – ist der „1. deutsche Spaßwanderweg“. Spaß ist bei diesem Wanderweg das Wichtigste. Spaß an der Bewegung, an herrlichen Ausblicken und Naturerlebnissen, aber auch an Lustigem, Interessantem und Kuriosem am Wegesrand, Spaß an albernen Spielen, lustigen Kunstwerken und optischen Täuschungen. So werden nicht nur die Beinmuskeln sondern auch die Lachmuskeln trainiert.Architektonisch im toskanischen Stil gehalten, weckt der Thalmässinger Landgasthof mediterrane Gefühle. Hier kann man in 15 exklusiv eingerichteten, barrierefreien Zimmern und Juniorsuiten übernachten, gemeinsam mit Familie oder Freunden Feiern und im Restaurant oder Biergarten die Gaumenfreuden der gehobenen deutschen Küche genießen.