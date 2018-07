25 Jahre Zahnarztpraxis Petra Possmann

Information und Aufklärung im persönlichen Gespräch

Dr. Petra Possmann

Zahnärztin

Schonend, sicher und für den Patienten nachvollziehbar – dies sind die zentralen Ansprüche, die Patienten an eine Zahnbehandlung stellen. Dr. Petra Possmann trägt diesen Wünschen bereits im Vorfeld der Behandlung mit einer perfekten Planung und Vorbereitung Rechnung. Zu dieser gehört zunächst ein ausführliches Patientengespräch, in dem sie die Wünsche, aber beispielsweise auch den finanziellen Rahmen ermittelt. Gleichzeitig kann sich der Patient im persönlichen Gespräch aber auch mit Hilfe von Videos und Broschüren ein Bild von der bevorstehenden Behandlung und den mit ihr verbundenen Vorteilen und eventuellen Risiken machen.„Eigene Zähne gesund erhalten – ein Leben lang“ lautet das Motto von Dr. Petra Possmann. Geht dann doch der eine oder andere Zahn verloren, kann die Zahnärztin, die über eine zusätzliche Zertifizierung für Implantologie verfügt, den Patienten Wege zu einem sorgenfreien Lächeln aufzeigen. Manchmal kann sogar der Traum von „festen Zähnen an einem Tag“ Wirklichkeit werden.Genau in diesen Fällen spielt die präoperative Planung von der CT-Diagnostik über die Implantologische Bohrschablone bis hin zum bereits fertiggestelltenZahnersatz am Tag der OP eine entscheidende Rolle.Mit modernster Technik wie beispielsweise der bildgebenden 3-D-Diagnostik wird bei der präoperativen Diagnostik der „Ist-Zustand“ ermittelt. Auf diese Weise erhält einerseits die behandelnde Ärztin wichtige Informationen, auf deren Basis sie ihr weiteres Vorgehen genau planen kann. Andererseits bekommt der Patient bereits im Vorfeld der eigentlichen Behandlung Auskunft darüber, ob sich seine individuellen Wünsche auch erfüllen lassen.Nach Abschluss der Planung, für die sich Dr. Petra Possmann ausführlich Zeit nimmt, kann dann die eigentliche Behandlung beginnen. Zum Beispiel das Setzen von Implantaten.Vorbei sind die Zeiten, in denen die „Dritten“ nachts im Wasserglas auf dem Nachttisch neben dem Bett aufbewahrt wurden. Durch moderne Implantationstechniken ist mit Hilfe eines relativ einfachen und chirurgisch nicht aufwändigen Verfahrens eine fest sitzende Versorgung von Ober- und Unterkiefer möglich.Dank der bereits angesprochenen bildgebenden 3-D-Diagnostik kann Dr. Petra Possmann die Implantation ohne vorherigen Knochenaufbau in Angriff nehmen. Dies sorgt dafür, dass die Patienten bereits nach minimaler Behandlungszeit und einer schonenden, schmerzarmen Operation die Praxis mit festen Zähnen verlassen können.In der Praxis von Dr. Petra Possmann werden nicht nur einzelne Zähne behandelt, sondern das gesamte Kausystem mit seinen umgebenden Strukturen. Neben dem Zahnhalteapparat zählen dazu auch die Muskulatur und die Kiefergelenke. Denn wenn Ober- und Unterkiefer nicht in der korrekten Position zueinander stehen, kann dadurch das muskuläre Zusammenspiel aus dem Gleichgewicht geraten – mit gravierenden Folgen für das Kiefergelenk.Bereits minimale Abweichungen können hier die unterschiedlichsten Beschwerden auszulösen, die – wegen der engen Verbindung der Muskeln des Kausystems mit der Nacken- und Wirbelsäulenmuskulatur – weit über den Bereich von Kiefer und Kopf hinausreichen.Symptome für eine Fehlstellung des Kiefergelenkskönnen unter anderem sein:• Knackgeräusche im Kiefergelenk• Kiefergelenk-Schmerzen und Beschwerden beim Kauen• Zähneknirschen im Schlaf• Spannungskopfschmerzen im Kiefer- und Gesichtsbereich• Ohrenschmerzen und Tinnitus• Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen• Wirbelsäulen- und Gelenkbeschwerden.Funktionsstörungen im Kausystem, bekannt als „Craniomandibuläre Dysfunktionen“, werden in der Regel mit Zahnschienen behandelt. Um diese exakt an die individuellen Gegebenheiten anzupassen, muss eine Kiefergelenkanalyse durchgeführt werden. Durch Centric Guide®, ein digitales, völlig strahlungsfreies Messsystem, das in der Praxis von Dr. Petra Possmann eingesetzt wird, kann innerhalb weniger Minuten die optimale Position der Kiefer zueinander bestimmt werden.Ein Hightech-Sensor zeichnet bei dieser Funktionsdiagnostik die Bewegungen des Kiefergelenks auf und übermittelt die Daten sofort an einen Computer, der das Ergebnis – auch für den Patienten gut erkennbar – auf einem Bildschirm anzeigt. So kann analysiert werden, wie mit Hilfe einer individuell angepassten Schiene die Stellung des Kiefergelenks verändert werden muss, um die Muskulatur wieder in einen entspannten Zustand zu bringen.Nach der Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts in den Kiefergelenken durch Schiene und begleitende Physiotherapie gilt das Augenmerk der Wiederherstellung der Zahnästhetik.Durch die Dysfunktionen der Kiefergelenke, der Muskulatur oder der Wirbelsäule hat diese schwer gelitten. „Zerknirschte Zähne“ sind die Folgen. Hier verhilft die Spezialistin für Knirscherpatienten und Kiefergelenkserkrankungen, Dr. Eli Schmidt, den Patienten durch metallfreie, biokompatible Keramikkronen, -kauflächen oder -schalen wieder zu einem strahlenden Lächeln.Denn: Ein schönes Lächeln sagt mehr als 1000 Worte!Mal ganz ehrlich: wer kennt es nicht, das mulmige Gefühl, das sich in der Magengrube einstellt, sobald die Tür zur Zahnarztpraxis aufgeht? Allein schon die Geräusche aus den Behandlungszimmern pumpen Adrenalin in unsere Adern und lassen den Pulsschlag steil nach oben schnellen. So mancher möchte an dieser Stelle am liebsten wieder umkehren und die Praxis verlassen. Doch muss dies wirklich sein?Nein, denn es gibt Möglichkeiten, Ihnen diese Angst zu nehmen.Mit Hilfe einer Videobrille werden die Patienten in der Praxis von Dr. Petra Possmann in eine virtuelle Welt, nach Indien, auf die Seychellen, in die Tiefen des Roten Meers oder gerne auch in die Alpen versetzt. 