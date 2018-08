700 Jahre Alltagsgeschichte

Fränkisches Freilandmuseum in Bad Windsheim



Ein Rundgang durch das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim ist wie eine Zeitreise durch 700 Jahre fränkische Alltagsgeschichte: Über 100 Gebäude vermitteln, wie die ländliche Bevölkerung in Franken früher gebaut, gewohnt und gearbeitet hat – Bauernhöfe, Handwerkerhäuser, Mühlen, Brauereien, Amtshäuser, Schulhäuser und Adelsschlösschen laden zu einer Entdeckungsreise in die Vergangenheit ein.Der besondere Reiz ist dabei, dass die Häuser in Baugruppen stehen, die nach Regionen und Themen angeordnet sind. Auf diese Weise hat man bei einem Rundgang durch das Museumsgelände das Gefühl, von Dorf zu Dorf zu wandern.Die zu den Häusern im Museumsgelände gehörenden Nutzgärten, die Felder, Hecken und Wiesen, Hopfen- und Weinbauflächen sowie zahlreiche Wasserläufe sind der alten fränkischen Kulturlandschaft nachempfunden. Angebaut werden dort auch inzwischen nicht mehr bekannte regionale Obst-, Gemüse- und alte Getreidesorten. Alte Haustierrassen wie Schwäbisch-Hällische Schweine, als „Triesdorfer Tiger“ bekannte Rinder, Fränkische Landgänse und viele andere beleben den bewirtschafteten Bauernhof.Wechselnde Sonderausstellungen, Konzerte, Vorträge, Theater, Handwerkervorführungen und Museumsfeste bieten das ganze Jahr über viel Abwechslung: der historische Jahrmarkt am Himmelfahrtswochenende, das Kinderfest, die Museumsnacht und der Tag der Volksmusik in Juni, das Freilandtheater im Juli und August, Sommer- und Herbstfest, die Mittelaltertage Anfang Oktober...Auf der Heimfahrt vom einem ereignisreichen Tag im Freilandmuseum Bad Windsheim haben Sie sich eine Stärkung redlich verdient. Das „Landhotel Rangau“ im Markt Erlbacher Ortsteil Linden, direkt zwischen Bad Windsheim und Langenzenn gelegen, bietet in gemütlichem Ambiente eine junge, abwechslungsreiche Küche mit• Feinem aus dem Garten der Natur• heimischen Edelfischen in raffinierten Zubereitungen• Lamm von unserer Frankenhöhe• einem Rendezvous mit Wild & Wein• Verführungen aus Weinberg undBierkeller und• edlen Destillaten mit den Aromenheimischer Streuobstwiesen.Lassen Sie sich verwöhnen!