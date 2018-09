A. T. Iser– der Scheibenspezialist

Seit über 25 Jahren Ihr Partner in allen Fragen rund um Autoglas

Steinschlag sofort reparieren lassen - Ihre Teilkasko-Versicherung übernimmt die Kosten

Autoscheibe ist nicht gleich Autoscheibe. Da es die unterschiedlichsten Arten von Autoglas gibt, sollten Sie gleich zu den Experten gehen – zu A.T. Iser.A.T. Iser ist ein Stuttgarter Familienunternehmen, seit mehr als 25 Jahren im Autoglasgeschäft und mittlerweile einer der großen Scheiben-Spezialisten in Deutschland. Als WINTEC-Partnerbetrieb steht für sie die Reparatur von Glasschäden (z. B. durch Steinschlag...) ganz oben auf der Liste. Mit anderen Worten: Was nicht getauscht werden muss, wird auch nicht getauscht. Und wenn es doch sein muss, dann erhalten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit eine neue Autoscheibe in Erstausrüster-Qualität.Die Scheiben-Profis von A.T. Iser arbeiten mit modernsten Standards, technisch immer in der ersten Liga und stellen Sie als Kunden dabei stets in den Mittelpunkt. Beispiel gefällig? Während die Scheiben- Spezialisten bei Ihrem Fahrzeug für neuen Durchblick sorgen, steht Ihnen für die Zeit der Reparatur ein kostenloser Ersatzwagen zur Verfügung.Auch wenn Sie es wegen eines Glasschadens nicht bis zu Ihrer nächsten A.T. Iser-Niederlassung schaffen, ist das kein Problem – der mobile Autoglas-Service sorgt auch für fachkundige Vor-Ort-Hilfe. Auf die Haltbarkeit und die Dichtigkeit der Autoscheibe nach dem Neueinbau erhalten Sie bei A.T. Iser zwei Jahre Garantie.Ein Plopp, ein Knall und in der Windschutzscheibe ist ein Riss, ein Sprung oder vielleicht auch nur ein kleiner heller Punkt. Auslöser ist oftmals Rollsplitt, der von der Straße hochgewirbelt wird, sind kleine Steine, die von Lkws herunterfallen oder vom Straßenrand auf die Fahrbahn rollen. Ein solcher Steinschlag ist ein häufiges und ebenso oft leider auch unterschätztes Übel. Denn anstatt den Schaden sofort zu beseitigen, wird die Steinschlagreparatur erst einmal hinausgezögert. Und das hat nicht selten fatale Folgen.Denn schneller als gedacht, kann auch aus einem kleinen Schaden ein irreparabler und gefährlicher Riss in der Windschutzscheibe entstehen. Dazu braucht es nicht viel: Eine kleine Erschütterung zum Beispiel durch ein Schlagloch, ein weiterer Steinschlag, ein größeres Insekt, das bei hoher Geschwindigkeit auf die Scheibe prallt. Manchmal reichen sogar massive Temperaturunterschiede und der Riss in der Frontscheibe wird schlagartig größer. Splittert das Glas sogar ganz, kann die dadurch bedingte Sichteinschränkung zu einem Unfall mit fatalen, im Einzelfall sogar lebensgefährlichen Folgen führen. Daher sollten Sie einen Steinschlag sofort reparieren lassen – in Ihrem ureigensten Interesse.Haben Sie eine Teil- oder Vollkasko-Versicherung, dann ist die Reparatur für Sie im Regelfall sogar kostenlos. Da es billiger ist, einen Steinschlag zu reparieren als die Windschutzscheibe später auszutauschen, übernimmt die Kasko-Versicherung die Kosten für die Reparatur. Sogar auf eine mögliche Selbstbeteiligung verzichten die Versicherer oftmals, solange die Versicherung vorab informiert wird. Auch der Schadensfreiheitsrabatt bleibt in diesen Fällen unberührt.90408 NürnbergKleinreuther Weg 90Tel.: 0911 937 487 00Fax: 0911 937 484 0296103 HallstadtBamberger Str. 44Tel.: 09151 297 67 77Fax: 0951 297 67 7997422 SchweinfurtMainberger Str.11Tel.: 09721 10 49Fax 09721 249 74