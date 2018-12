Advent auf Schloss Guteneck

Im beheizten Gutsstadl und Ritterkeller stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung, um die täglichen Shows zu bewundern. Die Köstlichkeiten des Marktes können Sie darüber hinaus auch im Schlosscafe, in der Waldschänke oder in der Schlossgartentaverne genießen. Und auch die kleinen Besucher kommen an den vier Wochenenden natürlich voll auf ihre Kosten. Unter anderem können sie ihre Wünsche direkt an das Christkind stellen und sich bei Angabe der Adresse an Weihnachten auf persönliche Post freuen.Ein echter Hingucker ist wie in den Jahren zuvor die Schloss Gutenecker Waldkrippe, die mit ihren lebensgroßen Figuren eine der größten und schönsten Krippen Deutschlands ist.An allen 4 Adventswochenenden jeweils Fr. 16 bis 21 Uhr, Sa. 14 bis21 Uhr und So. 11 bis 20 UhrEintritt: Fr. 5 Euro / Sa & So 6 EuroKinder bis 12 Jahre frei www.schloss-guteneck.de

Die Spezialitäten von Schloss Guteneck, die bislang nur über den Online-Shop erhältlich waren, gibt es jetzt auch in Nürnberg. Rechtzeitig zum Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet in dem historischen „Tante Emma Laden“ in der Hinteren Ledergasse 27 der „Schloss Guteneck Shop“ mit ausgewählten Produkten aus dem reichhaltigen Sortiment von „Schloss Guteneck – Gutes für den Menschen“.Die traditionellen Produkte & neue Interpretationen klassischer Spezialitäten sind aus besten heimischen Zutaten hergestellt. Dabei reicht das Sortiment von Feinkost (Essig, Nudeln und süße Leckereien) über feine Spirituosen und Liköre (z.B. Zirbelschnaps, Haselnussschnaps, Quittenbrand, Mirabellen oder Traubenlikör) bis hin zu Wein, Sekt, Craft-Bieren und – besonders lecker jetzt in der kalten Jahreszeit – Bratapfelglühmost.Eine Übersicht über die Produkte finden Sie im Online-Shop unter