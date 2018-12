Adventsmarkt Castell

Seit fast 800 Jahren ist der Weinbau eng mit der Familie Castell verbunden, was das Fürstlich Castell’sche Domänenamt zu einem der ältesten Weingüter Deutschlands macht.Am dritten Adventswochenende lockt das Domänenamt mit seinem romantischen Adventsmarkt im winterlichen Schlossgarten und in der beheizten Reithalle. Bei offenem Feuer, Christbäumen und mit einem breiten Spektrum von traditioneller Handwerkskunst und außergewöhnlichem Weihnachtsschmuck lädt der kleine aber feine Markt zum Entdecken, Staunen und Genießen ein. Apropos Genießen: Auf dem Markt präsentieren sich ausschließlich Selbstvermarkter, die die Besucher mit ihrem Angebot verwöhnen. Das reicht von frischem Wildbret aus den heimischen Revieren bis hin zu dem köstlichen Casteller Glühwein – rot oder weiß. Für die Bewirtung sorgen an den beiden Tagen der Heimatverein Castell, Dirk Klein und Team und die Casteller Jugend.Die Besucher des Marktes, für den weder ein Eintrittspreis noch Parkgebühren erhoben werden, sollten aber auch die Chance nutzen, um sich für die Festtage mit den edlen Tropfen und einzigartigen Weinen aus dem während den gesamten Marktzeiten geöffneten Keller des Weingutes zu versorgen. Unter anderem sind die weißen VDP.GROSSE GEWÄCHSE des Jahrganges 2016, der Schlossberg Silvaner GG und der Schlossberg Riesling GG erstmals nach einer erweiterten Reifezeit von 18 Monaten erhältlich. Beiden Weine profitieren von der längeren Zeit auf der Hefe und im Holzfass und zeigen sich komplex, eigenständig und mit noch mehr Charakter.