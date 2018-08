Aktiv erholen und genießen

Willkommen im Genussort Sankt Englmar, Bayer. Wald!



Aktive Menschen haben zumeist Vorteile: Selber anpacken, sich nicht zu sehr auf andere verlassen und schneller und besser vorankommen im Leben. Kein Wunder, dass nicht nur im Alltag, sondern auch in der Freizeit und im Urlaub der eigene Antrieb im Mittelpunkt steht – und das als Basis für gelungene Erholung. Es gibt zahlreiche Optionen, sich aktiv zu entspannen. Aber nur selten sind die Rahmenbedingungen dafür so perfekt wie im frischgekürten Genussort Sankt Englmar im Bayerischen Wald.Hier vereinen sich Möglichkeiten aktiver Erholung mit wohltuenden Wellness-Angeboten, frische regionale Küche mit bayerischer Gastfreundschaft und höchste Luftqualität mit einer malerischen Umgebung. Nicht umsonst führt der idyllisch gelegene Ort den Titel Luftkurort. Um diese heilende Wirkung zu spüren, macht man sich am besten per Rad oder zu Fuß auf leichten Rundwegen oder anspruchsvollen Trails auf den Weg. Und hat man einmal einen der vielen Gipfel erklommen, wird man mit einem herrlichen Ausblick und beeindruckenden Panoramen belohnt. Für Menschen, die neben der Natur auch die Kulinarik lieben, bietet sich übrigens die Englmarer Hüttenwanderung inklusive vier köstlicher Gänge in stimmungsvoller Atmosphäre an.Fahrradfreunde brauchen vor der hügeligen Landschaft keinen allzu großen Respekt haben, überzeugt doch Sankt Englmar als E-Bike-Region mit beeindruckendem Angebot. Viele Touren des größten Mountainbikenetzes im Bayerischen Wald sind so problemlos zu meistern.Für den erholsamen Tagesausklang sorgen unterdessen dampfende Bäder, wohltuende Massagen und erholsame Saunagänge in einem der vielen ausgezeichneten Wellnesshotels der Region. Gäste haben die Wahl vom romantischen Gutshof bis hin zum stilvollen Designhotel. Wer es familiär mag, kommt auf einem der vielen (Kneipp-)Bauernhöfe voll auf seine Kosten. Individualisten haben die Qual der Wahl zwischen gepflegten Gasthöfen und Ferienwohnungen für jeden Anspruch … Es kommt jeder auf seine Kosten! Apropos Kosten - Mit der Englmarer Erlebnis PLUS Card erhalten Sie den Eintritt zu zahlreichen Attraktionen im Bayerischen Wald kostenlos oder stark ermäßigt.