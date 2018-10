Allein unter Männern

Immer mehr Frauen etablieren sich in klassischen Männerberufen



Liest man Stellenanzeigen, so müssen diese schon seit einiger Zeit geschlechtsneutral formuliert sein. Niemand soll wegen seines Geschlechts von vornherein ausgeschlossen sein. Dennoch gibt es Berufe, die eher dem einen oder anderen Geschlecht zugeordnet werden. Das Argument „Das ist doch ein Männerberuf!“ oder „Das ist doch ein Frauenberuf!“ sollte bei der Berufswahl heutzutage aber keine Rolle mehr spielen. Denn immer häufiger finden Azubis in einem Beruf, der traditionell eher dem anderen Geschlecht zugeordnet wird, ihre Erfüllung. Vor allem Frauen drängen verstärkt in klassische Männerdomänen vor und fassen dort erfolgreich Fuß – sei es als Elektrikerin, Technikerin, Mechanikerin oder Kfz-Mechatronikerin. Und auch in den Hörsälen von Studiengängen wie zum Beispiel Maschinenbau oder Elektrotechnik sind die Männer längst nicht mehr unter sich.Einfach haben es die Frauen dabei aber nicht immer. Manchmal muss „frau“ sich aber erst gegen festgefahrene Vorurteile durchsetzen. Sie muss tough sein und auch mal doppelt soviel leisten wie der Mann, um ernst genommen zu werden. Schlagfertigkeit und Selbstbewusstsein sollten Frauen in jedem Fall mitbringen, wenn sie sich für einen Männerberuf entscheiden, und auch gelassen reagieren, wenn einmal eine etwas rüdere Antwort kommt. Doch das lohnt sich, wenn man auf diesem Weg seinen Traumjob findet.Auch für die Betriebe bringt es Vorteile, auf weibliche Mitarbeiter zu setzen. So zeigt die Erfahrung, dass männliche Teams davon profitierten, wenn eine Frau dazu kommt, nicht nur weil sich der Umgangston untereinander ändert. Vor allem kann es sich in Zeiten fortschreitenden Fachkräftemangels kaum mehr ein Betrieb leisten, auf weibliche Mitarbeiter zu verzichten. Junge Frauen, die sich für einen Männerjob entscheiden, haben daher nach dem Abschluss sehr gute Erfolgsaussichten und sind auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt.