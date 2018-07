Alles geregelt für die letzte Ruhestätte

Ein Dauergrabpflege-Vertrag garantiert über die gesamte Laufzeit ein schönes Grab



In unserer stets mobiler werdenden Gesellschaft, die von Berufstätigen immer mehr Flexibilität verlangt, ist es nicht immer einfach, für eine angemessene Grabpflege zu sorgen. Wollen Sie daher sicher gehen, dass Ihre Grabstätte nach Ihrem Ableben ordentlich und Ihren Vorstellungen gemäß gepflegt wird, können Sie bereits zu Lebzeiten dafür Sorge tragen. Mit einem Dauergrabpflege-Vertrag stellen Sie sicher, dass Ihr Grab über einen von Ihnen festgelegten Zeitraum hinweg – in der Regel zwischen zwei und 30 Jahren – so gepflegt und bepflanzt wird wie Sie es sich wünschen. Gleichzeitig entlasten Sie mit einem solchen Vertrag Ihre Erben und Hinterbliebenen sowohl finanziell (die Kosten für die Gesamtlaufzeit werden bei Vertragsabschluss beglichen) als auch emotional. Eine Kündigung des Vertrages durch die Erben ist dabei ausgeschlossen – es sei denn aus einem wichtigen Grund wie zum Beispiel dem vorzeitigen Erlöschen des Grabnutzungsrechts.Selbstverständlich können auch die Hinterbliebenen, Erbengemeinschaften oder andere Beauftragte nach einem Todesfall einen Dauergrabpflege-Vertrag abschließen, wenn sie beispielsweise auf Grund einer größeren räumlichen Entfernung (sie wohnen in einer anderen Stadt) oder auch auf Grund eigener Gebrechlichkeit nicht selbst für den Unterhalt und die Pflege eines Grabes sorgen können.Informieren Sie sich unverbindlich bei der Genossenschaft/Treuhandstelle der Friedhofsgärtnereibetriebe über deren vielfältige Angebote.