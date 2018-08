Auf Richard Wagners Spuren

Jahr für Jahr pilgern Opernliebhaber nach Bayreuth



Ein Theater, erbaut für einen einzigen Komponisten: das Bayreuther Festspielhaus auf dem Grünen Hügel am nördlichen Stadtrand von Bayreuth. 1876 fanden in dem Bau mit seiner markanten Architektur und der weltweit einzigartigen Akustik die ersten Festspiele statt. Auf dem Spielplan stand die erste vollständige Aufführung von Richard Wagners „Ring der Nibelungen“.Wagner-Kenner, Freunde des großen Komponisten aber auch viele Skeptiker pilgern Jahr für Jahr im Sommer auf den Grünen Hügel, um die Aufführungen von Wagners Werken mitzuerleben. Opern, die hier in weltweit beachteten, gefeierten aber auch heftig diskutierten Inszenierungen aufgeführt werden und die Bayreuther Festspiele zu dem „spannendsten Musiktheaterfestival der Welt“ machen. In diesem Jahr erstreckt sich der Bayreuther Festspiel-Sommer vom 25. Juli bis zum 29. August 2018. Doch auch wer keines der begehrten Tickets ergattern kann, trifft in Bayreuth an allen Ecken und Enden auf Richard Wagner. Zum Beispiel auch in Wagners ehemaligem Wohnhaus „Haus Wahnfried“, das heute das „Richard-Wagner-Museum“ mit mehreren Dauer- und Sonderausstellungen beherbergt.Ein weiteres Highlight für alle Kunst- und Kulturinteressierten strahlt seit wenigen Wochen noch prächtiger: das im April diesen Jahres nach aufwändigen Restaurierungsarbeiten wiedereröffnete „Markgräfliche Opernhaus“. Das unter Markgräfin Wilhelmine erbaute Opernhaus ist eines der schönsten Barocktheater der Welt und steht seit 2012 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes.Wem nach soviel Kultur der Sinn nach Natur, Entspannung und kulinarischen Köstlichkeiten steht, der sollte in jedem Fall das nur rund zwanzig Kilometer entfernte familiengeführte 4 Sterne Superior Hotel und Restaurant „Reiterhof Wirsberg“ aufsuchen – um hier zu übernachten, aber auch eines der umfassenden Wellness- und Beauty-Angebote zu nutzen, dessen reizvolle Umgebung zu entdecken oder auch bei Kaffee und Kuchen einfach den Ausblick von der Panorama-Terrasse zu genießen.Ein besonderes Highlight dieses Hauses ist die vielfältige Speisenauswahl, die in dem gemütlichen, im fränkischen Renaissancestil gehaltenen Restaurant mit viel Herzlichkeit serviert wird. Das Küchen-Team verwöhnt seine Gäste hier täglich mit frischen saisonalen, regionalen, aber auch internationalen Spezialitäten. Da ist für jeden Geschmack garantiert etwas dabei – auch wenn es darum geht, besondere Vorlieben oder Lebensmittelunverträglichkeiten zu berücksichtigen. Allabendlich ergänzt ein täglich wechselndes 3- oder 4-Gänge-Menü die umfangreiche Speisenauswahl, die das charmante Wellness-Hotel „a la carte“ anbietet.