Auktionshaus Franke, Buchenbühl

Mit Kunst leben: Schöne Sachen für den ganz eigenen Stil



Sie suchen etwas ganz Besonderes, etwas, das nicht jeder hat? Darf’s vielleicht eine Antiquität sein, etwas für den Garten oder ein modernes Designobjekt? Dann sind Sie beim Auktionshaus Franke in Nürnberg-Buchenbühl genau richtig.Inhaberin und Kunsthistorikerin Eva Franke (im Bild 1.v.l.) bietet ein breites Sortiment an Dingen, die das Leben schöner machen. Seit November 2009 versteigern sie und ihr Team alles, was zur individuellen Wohnraum- und Gartengestaltung geeignet ist oder die eigene Kunstsammlung vervollständigt. Dabei wird das komplette Spektrum an Antiquitäten und Sammelobjekten offeriert – von Ölgemälden, Porzellan und Glas über Skulpturen, Schmuck, Möbel, Tafelsilber und Spielzeug bis hin zu Büchern, Münzen oder Briefmarken –, aber auch Gartenmöbel und -accessoires, historische Baustoffe oder Objekte bekannter Designer. Zu jeder Auktion werden über 3.500 Objekte in allen Preislagen versteigert.Will man sich verkleinern oder hat geerbt, so genügt ein Anruf und das Auktionshaus Franke steht beratend und tatkräftig zur Seite. Mit kunst-historisch-fundiertem Fachwissen und langjähriger Markterfahrung bewerten Eva Franke und ihre Mitarbeiterinnen sowohl einzelne Kunstobjekte als auch komplette Nachlässe kostenlos und kompetent. So erhält man eine korrekte Wertermittlung, und die Objekte werden seriös und erfolgreich vermarktet. Einlieferungen für Kunstauktionen sind jederzeit willkommen. Auf dem Anwesen stehen kostenlose Parkplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung.Geschäftszeiten: Dienstag bis Freitag von 13.00 bis 18.00 Uhr, Samstag nach Vereinbarung. Auktionen / Versteigerung von Antiquitäten und Kunstobjekten aller Art komplett farbig bebilderter Katalog im Internet kompetente und seriöse Beratung kostenlose Schätzungen Übernahme kompletter Sammlungen und Nachlässe Haushaltsauflösungen und auf Wunsch besenreine Räumungen Nachlass- / Haushaltsversteigerung direkt vor Ort Komplettservice von Transport bis RestaurierungKalchreuther Straße 12590411 NürnbergTelefon: 0911 / 5273720Telefax: 0911 / 5273721E-Mail: info@auktionshaus-franke.de