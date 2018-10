Der Beck verbindet unternehmerisches Handeln mit der Verbundenheit zur Heimat



Die Geschichte der Bäckerei Der Beck reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. So wurden bereits 1895 in einer Dorfbäckerei in Tennenlohe die ersten Brote an Kunden verkauft. Mit der Bäckerei Ziegler legten die Großeltern von Siegfried Beck den Grundstein für das spätere Unternehmen Der Beck. Familie Beck aus Tennenlohe steht somit seit über hundert Jahren für die Herstellung feiner Backwaren und Gastfreundschaft.In seiner fast 40-jährigen Erfolgsgeschichte unter der Leitung von Petra und Siegfried Beck ist das Traditionsunternehmen Der Beck kontrolliert gewachsen und erwirtschaftet inzwischen einen Jahresumsatz von zirka 86 Millionen Euro. Somit zählt die Bäckerei mit knapp 150 Filialen und rund 1.500 Mitarbeitern heute zu den zu dem führenden Gastronomiebetrieben im Land. Verantwortliches unternehmerisches Handeln, Verbundenheit mit der fränkischen Heimat und die Wahrung der traditionellen Werte des Bäckerhandwerks charakterisieren ihr Wirken.Eine nachhaltige Geschäftspolitik ist bei Der Beck in allen Unternehmensbereichen selbstverständlich und entspricht dem Anspruch an Qualität und Fortschritt. Das Unternehmen ist sich dabei der Verantwortung für seine Kunden, seine Mitarbeiter und für unser aller Umgebung bewusst.Der Beck gehört heute bundesweit zu den größten Gastronomiebetrieben und ist trotzdem eines geblieben: ein Familienunternehmen, das in Franken zuhause ist.Unter dem Motto „Aus der Region für die Region“ verfolgt Der Beck seit vielen Jahren eine unternehmerische Selbstverpflichtung, die weit über die Produktion qualitativ hochwertiger Backwaren hinausgeht: Für die Produktion der vielfältigen Backwaren bezieht Der Beck so viele Rohstoffe wie möglich von regionalen Lieferanten. Damit stärkt das Unternehmen Wirtschaftskreisläufe vor Ort und schont durch kurze Transportwege die Umwelt.Was Der Beck auszeichnet, ist die gesunde Mischung aus guten Produkten, Verantwortung und einem harmonischen Miteinander, das auch die Mitarbeiter spüren. Wer bei Der Beck arbeitet, fühlt sich als Teil einer großen Familie.