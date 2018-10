Aus Tuchenbach direkt ins All

Die Buchberger GmbH fertigt Komponenten für Kraftwerke, 3-D Druck, Luft- & Raumfahrt



Buchberger GmbH in 90587 Tuchenbach ist ein innovatives Familienunternehmen mit über 50-jähriger Erfahrung im Bereich Feinmechanik, Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbau. Als Spezialist für Drehen, Fräsen, Bohren, Flachschleifen und Erodieren fertigt die Ottmar Buchberger GmbH für ihre anspruchsvollen Kunden Bauteile und Komponenten aus den Bereichen Gasturbinenbau, Atomreaktortechnik, Luft- und Raumfahrt, 3D-Drucker-, Medizin- und Sensortechnik. So sind beispielsweise in jeder seit 1989 vom Werk Siemens Berlin ausgelieferten Gasturbine Teile der Firma Ottmar Buchberger GmbH verbaut.Aktuell beschäftigt die Ottmar Buchberger GmbH rund 100 qualifizierte Mitarbeiter, die sehr engagiert dazu beitragen, in Produktion, Qualitätsmanagement und Verwaltung Kunden in aller Welt termingerecht zufrieden zu stellen.Du bist...• engagiert• teamfähig• neugierig• technikbegeistert• fit in Mathe und Physik• und hast einen guten Haupt- oder Realschulabschluss in der Tasche–dann bewirb dich noch heute bei der Ottmar Buchberger GmbH in Tuchenbach.Bei uns übernimmst Du verantwortungsvolle Aufgaben:• die Bearbeitung und Herstellung von form- und maßgenauen Werkstücken• das Programmieren von Maschinen mit modernster CAD/CAM Software• die Erstellung, Eingabe und Optimierung von Programmen an Werkzeugmaschinen und das• Einrichten von Werkzeugmaschinen.Du weißt noch nicht genau, was du beruflich machen willst?Mit einem Praktikum hast du bei der Ottmar Buchberger GmbH die Möglichkeit, in den Beruf reinzuschnuppern und ihn kennenzulernen.Du hast Interesse an einer Ausbildung oder einem Praktikum bei der Ottmar Buchberger GmbH?Dann sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@buchberger-gmbh.de